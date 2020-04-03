Куньмин, Китай, , 03:02 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла дело о незаконном обороте наркотиков, изъяв 43 кг метамфетамина, сообщает 2 апреля агентство Синьхуа.

Около 3:00 по местному времени 28 марта полиция Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань выявила подозреваемого, пытавшегося скрыться на белом микроавтобусе. Его удалось задержать. При нем находилось 43,975 кг метамфетамина в восьми деревянных слонах.

Подозреваемый по фамилии Янь признался, что вступил в контакт с мужчиной из Лаоса, который пообещал ему 300 тыс. бат (около $9 тыс.) за транспортировку деревянных слонов до определенного места. Янь купил микроавтобус после того, как согласился, специально для этого дела. Расследование продолжается.