Грозный, , 02:56 — REGNUM Количество пациентов с положительным результатом тестов на коронавирус в Чечне увеличилось до 36, у 10 из них заражение подтверждено лабораториями, 2 апреля сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов в эфире телеканала «Грозный».

Ранее сообщалось о 28 выявленных случаях заражения, в том числе и 10 подтвержденных. Министр добавил, что под наблюдением врачей на карантине остаются более 860 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за наделение правом руководителей регионов России самим определять мероприятия по борьбе с короновирусом.

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