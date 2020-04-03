Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подпишет 3 апреля указ по борьбе со спекулянтами, скупающими средства индивидуальной защиты и антисептики в стране, заявил координатор по вопросам применения закона о продукции военного назначения Питер Наварро в ходе брифинга в Белом доме.

Он сообщил, что из-за действий спекулянтов в США растут цены на средства индивидуальной защиты и формируется черный рынок таких товаров. Наварро отметил, что скупленные средства уходят на экспорт.

«Когда президент Трамп услышал об этом, он сказал, что такого больше не будет, пока он руководит», — заявил Наварро.

Он подчеркнул, что соответствующий указ будет подписан уже 3 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент США Дональд Трамп применил закон о производстве в военное время для ускорения выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких. Он отметил, что необходимо использовать все возможные полномочия, чтобы обеспечить производство.

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