Пекин, 3 апреля 2020, 02:43 — REGNUM Китай займется адресным скринингом людей на выявление коронавирусной инфекции, протекающей бессимптомно, сообщает 2 апреля агентство Синьхуа.
Наблюдение за инфекциями, протекающими бессимптомно будет усилено, включая выявление тесных контактов людей, у которых был подтвержден COVID-19. Особый интерес представляет бессимптомное течение болезни, сообщил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ван Бинь.
Медицинские институты помогут общественности клиникам умножить их усилия по выявлению таких бессимптомных пациентов и поместить их под специальный карантин своевременно. Для этого также будут проведены специальные эпидемиологические расследования.