Пекин, , 02:43 — REGNUM Китай займется адресным скринингом людей на выявление коронавирусной инфекции, протекающей бессимптомно, сообщает 2 апреля агентство Синьхуа.

Наблюдение за инфекциями, протекающими бессимптомно будет усилено, включая выявление тесных контактов людей, у которых был подтвержден COVID-19. Особый интерес представляет бессимптомное течение болезни, сообщил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ван Бинь.

Медицинские институты помогут общественности клиникам умножить их усилия по выявлению таких бессимптомных пациентов и поместить их под специальный карантин своевременно. Для этого также будут проведены специальные эпидемиологические расследования.