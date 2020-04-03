Нью-Йорк, США, 3 апреля 2020, 02:39 — REGNUM Жители города Нью-Йорк должны выходить на улицу, прикрывая лицом защитной маской, шарфом или платком, заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио 2 апреля в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что данное предложение пополнит список рекомендаций, уже объявленных властями — мытье рук, соблюдение дистанции, избегание прикосновений к лицу.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нью-Йорке достигло 41 771.
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