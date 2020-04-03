Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Разработчики Battlefield V объяснили, почему геймеры могут не ждать появления в игре ивента (внутриигрового события) с удвоением очков получаемого опыта. Об этом 2 апреля сообщил портал Screen Rant.

Менеджер EA Digital Illusions CE Джефф Брэддок сообщил на форуме Reddit: в игре попросту отсутствует механизм, который бы позволил создателям включить эту функцию. Он написал, что сейчас команда проекта думает, как можно решить эту проблему, однако ничего не сказал о том, могут ли геймеры надеяться, что это в итоге всё же будет реализовано.

Релиз Battlefield V состоялся 20 ноября 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Это мультиплатформенная игра, в которой действие происходит во время Второй мировой войны. По состоянию на ноябрь 2018 года она разошлась тиражом около 1,9 млн копий.

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