Пекин, , 02:29 — REGNUM Верховный народный суд (ВНС) Китая опубликовал восемь типичных уголовных дел, связанных с незаконной деятельностью по реализации защитных средств против коронавирусной инфекции, сообщает 2 апреля агентство Синьхуа.

В число нарушений и преступлений входит ведение незаконной деятельности, продажи поддельных или ненадлежащих по качеству товаров, а также мошенничество. Данные типичные случаи, представленные на суд общественности, являются уже второй информационной публикацией ВНС о действиях, препятствующих эпидемиологическому контролю.

Суд отмечает, что на фоне нехватки на рынке защитных средств вроде лицевых масок и основных материалов для борьбы с коронавирусом, многие люди предпочли удерживать товар и взвинчивать на него цены, а также заниматься производством контрафактной продукции. Всех нарушителей ждет суровая кара.