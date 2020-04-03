Пекин, , 02:18 — REGNUM Министерство лесного хозяйства Китая направила шесть групп экспертов для проверки пожарной ситуации на местах в День поминовения усопших, сообщает 2 апреля агентство Синьхуа.

Инспекционные группы направлены в девять регионов по всей стране, включая Пекин, Гуанси, Сычуань, Юньнань и Шэньси. Сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

Они займутся профилактикой пожаров и мерами контроля за возгораниями на местах. Министерство также подчеркнуло, что будут извлечены уроки из серьезных жертв, понесенных в борьбе с лесными пожарами.

Так, девятнадцать человек погибли в провинции Сычуань на юго-западе Китая во время борьбы с лесным пожаром ранее на этой неделе. Еще один лесной пожар разгорелся в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Осложняется все традиционным праздником Днем поминовения усопших, который в этом году выпал на 4 апреля. В это время китайцы воздают поминальные жертвы своим предкам, сжигая различные полезные на том свете вещи, тем самым передавая их умершим. С 2010 по 2019 годы 97% всех лесных пожаров были вызваны человеческой деятельностью.