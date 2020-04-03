Пекин, , 02:10 — REGNUM Четырнадцать человек, погибших на передовой в борьбе с эпидемией нового коронавируса в китайской провинции Хубэй были признаны мучениками в Китае, сообщает 2 марта агентство Синьхуа.

Признание было осуществлено на основании соответствующих законов о поминовении мучеников, сообщили в правительстве провинции во время пресс-конференции. В число 14 мучеников новейшего Китая вошли Ван Бин, Фэн Сяолинь, Цзян Сюэцин, Лю Чжимин, Ли Вэньлян, Чжан Канмэй, Хяо Цзюнь, У Юн, Лю Фань, Ся Сиси, Хуан Вэньцзюнь, Мэй Чжунмин, Пэн Иньхуа и Ляо Цзяньцзюнь.

Вспышка эпидемии COVID-19 в Китае началась неожиданно и распространилась стремительно на всю страну, став самой мощной вирусной инфекцией последних лет с момента основания Китайской Народной Республики.

Мученики — это высший почетный статус, партийная и государственная награда для граждан, которые отважно пожертвовали своей жизнью во имя народа, общества и нации. Их семьям полагаются выплаты, а также прочая помощь.