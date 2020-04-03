Куньмин, Китай, , 02:00 — REGNUM Лесной пожар разгорелся в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 2 марта агентство Синьхуа.

Лесной пожар Federal Emergency Management Agency

Пожар начался около 14:00 по местному времени в деревне Хунму городка Цюйши близ города Тэнчун провинции, сообщили в местном правительстве. Линии пожара растянулась на 300 метров, покрыв площадью 60 му (40 тыс. кв. метвро).

Местные власти сообщили о том, что 138 пожарных были направлены на место вместе с вертолетами для скоординированного тушения огня. В городе было введено экстренное предупреждение.

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