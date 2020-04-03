Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, ведущего мониторинг на основе официальных данных.

По его сведениям, общее число выявленных в мире случаев COVID-19 достигло 1 011 490. При этом в США выявлено более 238 тыс. случаев заражения инфекцией. Более 100 тыс. подтверждено в Италии и Испании. За прошедшие сутки Германия «обогнала» Китай по количеству подтвержденных случаев, там выявлено более 84 тыс.

Общее число умерших от коронавирсной инфекции с начала пандемии превысило 52 тысячи. Наиболее высокая смертность от заболевания наблюдается в Италии, Испании и Франции.