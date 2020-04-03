Ереван, , 01:38 — REGNUM Семь человек скончались от последствий заболевания COVID-19 в Армении, сообщает пресс-секретарь армянского министерства здравоохранения Алина Никогосян 2 апреля на своей странице в Facebook.

Пациент — женщина в возрасте 76 лет — умерла в инфекционной больнице «Норк».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта на территории Армении было введено чрезвычайное положение в связи с распространением новой коронавирсуной инфекции.

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