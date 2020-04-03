Оттава, , 01:08 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Канады выросло до 10 132, передает телеканал CTV.

Сообщается, что больше всего от коронавируса пострадали канадские провинции Онтарио, Британская Колумбия и Квебек. В них зафиксировано наибольшее количество выявленных случаев заражения. В частности, в Онтарио за прошедшие сутки выявили 401 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в Канаде от коронавирусной инфекции умерли 127 человек с начала пандемии. За последние сутки в стране умерли 22 человека от заболевания COVID-19.

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