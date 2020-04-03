Амстердам, , 00:52 — REGNUM Не менее 166 смертельных случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Нидерландах за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба нидерландского национального института здравоохранения и окружающей среды.

По их данным, общее число смертельных исходов от заболевания COVID-19 в стране с начала пандемии достигло 1339. Институт отмечает, что в Нидерландах растет как число умерших, так и число выздоровевших от инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала решение правительства продлить экстренные меры до 28 апреля. При этом премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что пока необходимости во введении более жестких мер нет.

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