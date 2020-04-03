Мурманск, , 09:00 — REGNUM Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, главы городов Кировск и Апатиты принял участие в заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Мурманской области, который прошел под председательством губернатора Андрея Чибиса. На совещании рассматривались вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции в Кировском филиале АО «Апатит» и в городах Кировск и Апатиты.

Директор КФ АО «Апатит» Андрей Абрашитов сообщил о мерах, принимаемых для безопасности работников предприятия и о регламентах обеспечения работоспособности предприятия при любом сценарии развития эпидемической ситуации. У персонала, задействованного на производствах непрерывного цикла, при прохождении КПП, проводится измерение температуры. Регулярно проводится обработка помещений дезинфицирующими средствами. Закуплены ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы, диспенсеры для дезсредств, маски-респираторы 3-го класса защиты и медицинские маски. Отдел закупок компании работает в усиленном режиме, оперативно решая вопросы обеспечения поставок.

Использования медицинской маски в общественном транспорте по пути на работу и с работы — обязательно. По указанию Роспотребнадзора рабочие автобусы проходят регулярную дезинфекцию. Введена ставка контролер, в обязанности которого входит измерять температуру и контролировать ношение защитных масок. Сотрудникам рекомендовано пользоваться личным транспортом. Производственные столовые закрыты в соответствии с постановлением губернатора, их работа переведена в формат пунктов выдачи питания в ланч-боксах.

Создана рабочая группа, которая занимается отслеживанием круга лиц, контактировавших с потенциально зараженными, и сообщает данные в Роспотребнадзор. Проводится выборочное тестирование персонала на коронавирус.

— Необходимо и дальше уделять особое внимание безопасности на производстве. Те беспрецедентные меры, которые принимаются сегодня в компании абсолютно оправданы, и я прошу на них не останавливаться. Важно обеспечить беспрерывную работу комбината «Апатит», так как он является стратегическим предприятием как для региона, так и для всей страны, — заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Один из важнейших вопросов для обсуждения — вопрос материального обеспечения Апатитско-Кировской центральной городской больницы. На данный момент предприятием уже поставлено в больницу 12 кислородных концентраторов, 10 компрессорных небулайзеров, 500 фильтрующих полумасок и более тысячи одноразовых костюмов инфекционной защиты, 42 костюма — комбинезона, 80 защитных очков и 148 костюмов химической защиты «Тайкем». Еще 713 аналогичных костюмов готовятся к поставке. В больницу поставлены крупные партии масок, одноразовых шприцев, пробирок для крови и биоматериалов. Прорабатывается вопрос о закупке специальной медицинской мебели, постельного белья, посуды, моющих и дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев попросил губернатора обозначить весь список оборудования, который требуется для АКЦГБ.

— Мы готовы приобрести все необходимые материалы и оборудование, и уже активно этим занимаемся. Сегодня все силы нашей службы снабжения направлены на поиск необходимого. Между тем, на рынке медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты спрос значительно превышает предложение. Тем не менее, нам уже удалось приобрести четыре аппарата ИВЛ — они уже прибыли в Хибины. Также в настоящий момент контрактуются два автомобиля скорой помощи, оборудованных аппаратами ИВЛ. Поиск поставщиков ведется не только на российских рынках, но и на зарубежных, — сообщил Андрей Гурьев.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил благодарность компании ФосАгро и ее руководству. «Ту помощь, которую вы оказываете городам своего присутствия сложно переоценить», подчеркнул он.