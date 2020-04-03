Бразилиа, , 00:02 — REGNUM До 7 910 возросло количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Бразилии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло на 1064 человека, общее количество погибших составило 299 человек.

Смертность от последствий заражения коронавирусной инфекцией в стране составляет 3,8%. Стоит отметить, что первый случай заражения коронавирусом в стране был подтверждён 25 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 5717 подтверждённых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Бразилии по состоянию на вечер 31 марта.

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