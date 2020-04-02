Триполи, , 23:42 — REGNUM Первый летальный исход заражения вирусом SARS-CoV-2 зафиксирован на территории Ливии, передаёт 2 апреля «218».

Скончалась от вызванного коронавирусом заболевания женщина в возрасте 85 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ливии в рамках противодействия распространению COVID-19 тюрьмы покинули свыше четырёх сотен заключённых.

Отметим, что первый случай заражения в Ливии был выявлен 25 марта. Пока известно о восьми заразившихся. С 29 марта в стране действует комендантский час.

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