Найроби, 2 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Амнистия объявлена в Кении на фоне пандемии, сообщает 2 апреля Синьхуа.
Тюрьмы покинут 4 800 человек, осуждённых за нетяжёлые преступления. Под амнистию попали те, кто отбывал срок, не превышающий полгода.
Такие меры кенийские власти приняли в рамках противодействия пандемии.
Напомним, в Кении количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом достигло 81, известно об одном летальном исходе.
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