Казань, , 23:58 — REGNUM Граждан, подозреваемых в продаже фиктивных справок, разрешающих передвижение по городу в условиях режима самоизоляции задержала полиция Татарии в городе Казани. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Нарушители были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по региону. Подозреваемые предлагали всем желающим в социальных сетях и мессенджерах за сумму от одной до двух тыс. рублей приобрести поддельные справки о трудоустройстве, позволяющие выйти из дома и нарушить режим самоизоляции.

Сотрудники правоохранительных органов связались со злоумышленниками под видом клиентов, желающих приобрести справки и при передаче денег задержали подозреваемых. В отношении одного из задержанных было возбуждено уголовное дело по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Проверка по факту произошедшего продолжается, по её результатам будет принято процессуальное решение.

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