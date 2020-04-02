Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение применить закон о производстве в военное время для ускорения выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает 2 апреля пресс-служба Белого дома.

Такие аппараты необходимы для спасения пациентов с тяжелыми последствиями заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19.

«Министр здравоохранения вместе с министром внутренней безопасности должен использовать все полномочия в соответствии с законом, чтобы обеспечить такие поставки», — указано в заявлении Белого дома.

В документе указаны шесть корпораций, которые взялись за выпуск аппаратов ИВЛ и должны получить поддержку государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в США число заражённых коронавирусом превысило 200 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по масштабам распространения COVID-19.

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