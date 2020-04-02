Вашингтон, , 23:17 — REGNUM Очередное обновление Final Fantasy 9 каким-то образом полностью удалило игру из сервиса Steam. Об этом 2 апреля сообщил портал Screen Rant.

Поклонники игры обнаружили пропажу утром 2 апреля 2020 года. Те, кто пытался загрузить её, видели текст с ошибкой, который сообщал им, что на их накопителе осталось всего 9 Мб свободного места.

Впоследствии Square Enix выпустила ещё одно обновление, которое решило проблему. Однако геймерское сообщество задалось вопросом о том, как вообще обновление могло полностью удалить игру из Steam.

Final Fantasy 9 вышла в июле 2000 года, некоторые критики считают её самой недооценённой игрой серии. В 2016 году она была выпущена на портативной консоли Switch.

Читайте ранее в этом сюжете: Искусcтвенный интеллект обошёл «средних» геймеров в 57 играх Atari