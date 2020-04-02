Москва, , 23:14 — REGNUM Скончавшийся в Москве 39-летний пациент с коронавируснавирусной инфекцией страдал от ожирения. Об этом сообщил главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook

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«Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома», — написал он.

Напомним, ранее сегодня оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусо сообщил о смерти 39-летнего мужчины с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус.

Отмечалось, что пациент в течение трёх дней находился на искусственной вентиляции легких. Помимо коронавируса у него наблюдались тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.

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