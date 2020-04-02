Москва, , 23:05 — REGNUM Выезд и въезд в Москву остается свободным несмотря на ряд ограничительных мер. вызванных коронавирусной инфекцией. Такая информация следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Напомним, что в столице введен режим самоизоляции для граждан. Жителям города разрешается покидать жилье только в неотложных случаях, в частности, при угрозе жизни и здоровью. с целью получения медицинской помощи, при покупке продовольствия и медикаментов.

Также можно выгуливать домашних животных и выносить мусор в радиусе 100 метров от дома.

Однако никаких ограничений на передвижение за пределы города и на въезд в него не вводилось.