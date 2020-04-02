Киров, , 22:56 — REGNUM У одного из пациентов стационара Кировской городской больницы № 9 тест-система подтвердила наличие COVID-19. Он был госпитализирован с внебольничной пневмонией, а исследование на коронавирус таких пациентов является частью системы мониторинга.

В пресс-службе кировского правительства уточнили, что до госпитализации пациент находился в длительной поездке по России. После получения положительного теста на коронавирус пациент и все контактные лица были переведены в инфекционный госпиталь. В стационаре объявлен карантин на 14 дней. Персонал больницы — 76 человек и все госпитализированные — 100 человек были обследованы на COVID-19, их результаты отрицательные.

Минздрав Кировской области с учетом данного инцидента пересмотрел маршрутизацию пациентов. Теперь все больные с пневмониями направляются в Кировскую городскую больницу № 5 и Кировскую городскую больницу №2.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в Кировской области выявлено 12 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них пять человек уже выписались после выздоровления. Сейчас ожидается подтверждение диагноза ещё у 10 человек, у которых ранее тест-системы выявили подозрение на COVID-19.