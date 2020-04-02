Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Искуственный интеллект (ИИ) Agent57 от компании DeepMind смог смог подняться в 57 классических играх Atari на уровень «выше среднего». Об этом 2 апреля сообщил портал Screen Rant.

Разработчики ИИ выложили в сеть 30-минутный ролик, в котором они показали, как их «робот» проходит игру Alien. В своём блоге они также объяснили, как именно Agent57 добился таких результатов.

В октябре 2019 года ИИ DeepMind был признан лучшим игроком StarCraft II в мире. Он достиг звания Grandmaster за все три доступные расы и показал, что способен обыгрывать геймеров с вероятностью 99,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: Искусственный интеллект DeepMind достиг высшего игрового звания в Starcraft