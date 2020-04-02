Бейрут, , 22:58 — REGNUM Ложная информация одного из телеканалов о домашних животных, которые якобы могут быть переносчиками COVID-19, побудила граждан избавляться от своих питомцев в Ливане. Об этом 2 апреля сообщает ливанская газета «Аль-Ахбар».

Щенок

Корреспондент одного из ливанских телеканалов несколько дней назад заявила, что домашние животные якобы могут быть переносчиками COVID-19. Граждане страны, прислушавшись к этому ложному заявлению, начали массово избавляться от своих домашних любимцев.

Такое поведение граждан привело к резкому возрастанию случаев гибели домашних животных, а также к засилью бездомных животных на улицах городов Ливана. Пользователи в социальных сетях постоянно публикуют осуждения в адрес телеканала и фотографии стай домашних животных в городах с призывами к согражданам не причинять вред брошенным хозяевами питомцам.

Сам телеканал, согласно информации издания, пытается дистанцироваться от ответственности за создавшуюся в стране ситуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении Роспотребнадзора, что домашние животные не могут являться переносчиками COVID-19.

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