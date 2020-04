Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Sony объявила о переносе дат релизов второй части популярной постапокалиптической игры The Last of Us и новой VR-игры Iron Man от Marvel. Соответсвующую публикацию компания разместила 2 апреля на Twitter-странице PlayStation.

https://twitter.com/PlayStation/status/1245773000592384000

Стоит отметить, что издатель пока не назвал новые даты выхода игр в продажу. Поклонники The Last of Us восприняли новость очень тяжело и начали размещать в Twitter гневные публикации.

https://twitter.com/Mikeee02_/status/1245779490745221120

https://twitter.com/Robert237o/status/1245779578750042112

Ранее о том, что релиз The Last of Us 2 могут перенести из-за эпидемии коронавируса сообщил главный редактор портала Kotaku Джейсон Шрайер. Он также сообщил, что угроза переноса релизов не относится к тем играм, которые должны выйти в марте и апреле 2020 года.

