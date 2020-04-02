Саратов, , 22:34 — REGNUM После того как сотрудники саратовских предприятий выстроились в огромные очереди за пропусками, которые дают возможность передвигаться внутри региона работающим гражданам, власти нашли метод решения проблемы дистанционным способом. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев.

«На основании постановления регионального правительства на уровне муниципалитета добавлена возможность для работодателей в случае наличия технической возможности представлять реестр сотрудников, подписанный квалифицированной электронной подписью, в органы местного самоуправления для утверждения в электронном виде», — написал он на своей странице в одной из социальных сетей.

Органы власти будут утверждать такие реестры также квалифицированной электронной подписью. Направлять документы необходимо в районные администрации по электронной почте.

При этом в комментариях пользователи отмечают, что в Энгельсе сотрудники предприятий так и продолжают стоять в очередях. Один из подписчиков рассказал, что подал заявление на 88 сотрудников компании, которая развозит продукты питания, а пропуск удалось получить только на 42 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как в регионе было объявлено о необходимости получать пропуск для работников предприятий, которые продолжают деятельность в нерабочие дни, для получения документов в администрации районов выстроились огромные очереди на фоне призывов о соблюдении режима самоизоляции. Саратовские власти сначала приняли решение о переносе работы по спецпропускам со 2 апреля на 4 апреля.

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