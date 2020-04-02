Тула, , 22:29 — REGNUM Около 25 тысяч жителей Тульской области бесплатно будут обеспечены товарами первой необходимости, сообщили ИА REGNUM 2 апреля в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

«Более чем 25 тысячам наших граждан необходимо доставить продукты и товары первой необходимости. Привлечь к этой работе нужно не только социальных работников, но и волонтеров. При этом позаботиться, чтобы они были обеспечены средствами индивидуальной защиты», — отметил на совещании по обеспечению граждан региона товарами первой необходимости губернатор Алексей Дюмин.

В регионе работает координационный центр, организована доставка продуктов питания и товаров первой необходимости силами социальных работников и волонтёров. Однако этого мало, отметил губернатор, поручив решить вопрос адресной помощи наиболее уязвимым категориям граждан.

В настоящее время региональное министерство труда и социальной защиты подготовило списки граждан, нуждающихся в помощи: это одинокие граждане старше 65 лет, одинокие родители, воспитывающие ребенка-инвалида; одиноко проживающие инвалиды-колясочники (совершеннолетние); одинокие малоимущие матери; многодетные малоимущие семьи.