Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Instagram отметили пользователи многих стран мира. Об этом можно узнать из данных сервиса Downdetector, мониторящего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего пользователи сигнализировали о неполадках при загрузке новостной ленты, таких пользователей 52% от общего числа обратившихся с жалобами, у 38% возникли трудности при публикации историй, 9% пользователей пожаловались на сбои при размещении контента.

Основная часть пользователей, отметивших неполадке в работе Instagram, проживает в США, Нидерландах, Германии, Испании, Великобритании, Франции и некоторых других странах мира.

В России о сбоях в работе социальной сети сообщали, в основном, жители Москвы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пользователе Twitter, который обличил злостных нарушителей режима самоизоляции.

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