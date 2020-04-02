Белград, , 22:09 — REGNUM Комендантский час в Сербии введён на все выходные, сообщил сербский президент Александр Вучич 2 апреля в своём обращении к согражданам.

Теперь комендантский час будет действовать в стране с 13:00 (время местное) субботы до 03:00 (время местное) понедельника.

Также в стране вводится запрет на сборища, в которых участвовали бы более двух человек. Эти меры приняты на фоне пандемии.

Напомним, в Сербии число подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 достигло 1171, 31 человек умер.

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