Кишинёв, , 22:07 — REGNUM В Молдавии за сутки подтверждено 82 новых случая заражения коронавирусом, в результате чего число зараженных выросло примерно на 20% и достигло 505 человек. Как сообщила 2 апреля министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, еще один человек, заразившийся коронавирусом, умер в больнице, передает ИА REGNUM.

Пять из 82 заболевших прибыли из-за рубежа, остальные заразились внутри страны.

Президент Молдавии Игорь Додон отметил, что более трети заболевших за сутки — жители Сорокского района. Главная причина инфицирования, по его словам, то, что люди не соблюдают карантин и самоизоляцию.

Отметим, что с начала эпидемии в Молдавии шесть человек умерли от коронавируса. В стране действует режим чрезвычайного положения, но многие жители страны не соблюдают рекомендованные властями меры безопасности.

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