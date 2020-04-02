Нижний Новгород, , 22:05 — REGNUM В ближайшее время будет рассмотрена возможность расширения перечня предприятий, которые могут продолжить деятельность в нерабочие дни. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя обращение президента России Владимира Путина.

«Безусловно, основа экономики Нижегородской области — это промышленность. На обрабатывающих производствах заняты сотни тысяч нижегородцев», — отметил губернатор.

Он добавил, что промышленные гиганты региона очень внимательно относятся к санитарным требованиям.

«Мы планируем обсудить с руководством крупнейших компаний возможность возобновления работы, но только при условии соблюдения всех норм безопасности сотрудников. Это как раз и является примером локальных, точечных решений, о которых говорил президент», — уверен Никитин.

Он напомнил о запуске цифровой платформы «Карта жителя Нижегородской области», которая позволяет оперативно получить все необходимые разрешения на передвижения в период самоизоляции. В случае изменения ситуации платформу можно легко перенастроить.

Также Никитин заверил, что область провела огромную работу по подготовке системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение минувших суток в Нижегородской области подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число пациентов с диагнозом COVID-19 в регионе выросло до 25 человек, что является пока максимальным показателем в регионах Приволжского федерального округа. Всего в ПФО с выявленной коронавирусной инфекцией зарегистрировано 160 человек.