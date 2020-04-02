Новый Орлеан, США, , 22:02 — REGNUM Известный джазовый пианист и педагог Эллис Марсалис скончался в возрасте 85 лет в Новом Орлеане. Причиной смерти легендарного музыканта стали осложнения после заражения коронавирусной инфекцией.

Уроженец Нового Орлеана, он стал символом города. Марсалис играл с ведущими джазменами США, записал более 20 сольных альбомов.

Известность ему принесла успешная преподавательская деятельность, которой он отдал почти 30 лет. Его учениками были такие звезды сцены, как Гарри Конник — младший, Теренс Бланчард, Чарли Деннард, Джесс Дэвис, Марлон Джордан, а также его сыновья — Брэнфорд, Уинтон и Дейльфеайо Марсалис.