Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Количество людей, умерших от последствий заражения коронавирусом, во всем мире преодолело отметку в 50 тыс. человек, сообщает 2 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальные подсчеты статистики пандемии в США и в мире.

По данным Университета, в мире установлено 50 230 случаев смерти от болезней, вызванных коронавирусом.

При этом общее число заразившихся коронавирусом людей в разных странах мира составляет 981 221 человек.

Самое большое число летальных исходов зафиксировано в Италии (13 915) и Испании (10 003).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в США сообщили, что в стране заражены коронавирусом свыше 200 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Новак о цели Минэнерго в особый период: главное — удержать цены на топливо