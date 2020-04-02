Москва, , 22:01 — REGNUM Штрафы за нарушение режима самоизоляции могут получить жители Москвы, собирающиеся большими группами. Об этом 2 апреля сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря мэра Москвы Борис Булай.

Как пояснил Будай, в настоящее время штрафы могут коснуться больших групп людей, которые собираются вместе, несмотря на предписания и рекомендации городских властей.

В случае, если люди будут в целом соблюдать режим самоизоляции, выходя на улицу только в экстренных случаях, то предпосылок к получению штрафа у них не будет.

Также Булай отметил, что в Москве на настоящий момент пока не введено никаких новых ограничений, касающихся передвижения граждан, однако техническая возможность по созданию системы пропусков у администрации города есть.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, что в городе пока нет необходимости для ввода системы пропусков.

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