Тбилиси, , 21:53 — REGNUM На фоне распространения в мире коронавируса, на заседании министров иностранных дел стран НАТО, 2 апреля было принято решение о новых мерах поддержки Грузии и Украины в контексте безопасности на Черном море. Об этом сообщает МИД Грузии.

Заседание из-за вируса было проведено в дистанционном формате, и на нем, по сведениям официального Тбилиси, вопрос Грузии занимал важное место в повестке дня.

В меры, которые собирается принять НАТО для поддержки Грузии и Украины, входят: большая вовлеченность Грузии и Украины в учения НАТО на Черном море, углубление сотрудничества в борьбе с гибридными угрозами, включение Грузии в региональную программу обмена данными воздушного пространства Черноморского региона и большая вовлеченность Украины в мероприятия, проводимые совместным центром учений и оценки НАТО-Грузия (JTEC) и Школой институционного строительства обороны Грузии (DIBS).

В МИД Грузии с удовлетворением отмечают, что в такой сложной для НАТО и всего мира ситуации «альянс остается верным курсу евроатлантической интеграции Грузии», а принятые им 2 апреля решения еще больше углубляют формат сотрудничества и «приближают Грузию к конечной цели — членству в НАТО».