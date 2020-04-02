Москва, , 22:13 — REGNUM Работники аграрной сферы испытывают трудности с выходом на посевную кампанию. О сложностях работы фермерских хозяйств рассказал «КоммерсантЪ».

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По данным издания, в южных регионах России представители сельскохозяйственных предприятий столкнулись с трудностями. Из-за мер по профилактике коронавируса им не дают разрешений для выхода на работу и пропуска для спецтехники. О подобных проблемах рассказал директор «Совэкона» Андрей Сизов.

Кроме того, по словам агрария, из-за ограничительных мер ряд предприятий жалуется на невозможность получить короткие кредиты для финансирования посевной кампании из-за перехода сотрудников банков на удаленный режим работы.

Представитель одного из агрохолдингов на условиях анонимности рассказал, что в Краснодарском крае установлен лимит пропусков на одно юридическое лицо. Их количество исчисляется единицами, по причине чего сотни работников не могут выйти на посевную. При этом формат данных документов меняется каждые два дня.

При этом в ряде регионов России посевная кампания входит в активную фазу. На данный момент всего по России засеяно более 2 млн га, а его эффективность — вопрос для многих хозяйств даже не недель, а дней. Влияние ситуации на общий урожай будет зависеть от масштаба проблем, отмечается в материале.

«В четверг в Минсельхозе сообщили «Ъ», что в соответствии с разъяснениями Минтруда РФ организации сельскохозяйственной отрасли, задействованные в весенних полевых работах, осуществляют деятельность в штатном режиме в соответствии с погодными условиями. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства 1 апреля говорил, что, «несмотря на сложившуюся ситуацию», каких-либо значимых проблем при проведении посевной нет», — отмечено в публикации.

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