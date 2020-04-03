Тегеран, , 08:10 — REGNUM Верховный суд Индии принял решение вернуть более 800 индийских паломников, застрявших в Иране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 апреля.

Как сообщает The Economic Time, около 850 индийских паломников застряли в иранском городе Кум, после того как все рейсы были приостановлены иранскими властями с целью сдерживания распространения пандемии корогавируса, также известного как COVID-19.

Ранее было объявлено, что четвертая группа индийских пассажиров, застрявших в Иране из-за отмены рейсов в качестве меры предосторожности против вспышки COVID-19, была возвращена на родину рейсом из Тегерана в Нью-Дели. По имеющимся данным, в начале вспышки коронавируса в Иране в стране находилось около 1200 индийских граждан, в основном студентов и паломников.

Тем временем последняя группа иранских граждан, оказавшихся в Индии во время вспышки коронавируса, была возвращена домой рейсом из Нью-Дели в Тегеран в середине марта.