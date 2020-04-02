Ереван, , 21:40 — REGNUM Количество летальных исходов заражения коронавирусом в Армении достигло шести, сообщили в минздраве страны.

Скончалась не являющаяся гражданкой Армении женщина 78 лет, находившаяся в больнице. У пациентки в анамнезе был диабет.

Напомним, в Армении количество подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 достигло 663. В стране действует режим чрезвычайного положения.

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