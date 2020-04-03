Тегеран, , 08:52 — REGNUM 2 апреля глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур отверг слухи, распространяемые оппозиционными СМИ, утверждающими, что более 100 000 человек погибли в Иране на фоне распространения коронавирусного заболевания по стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В то время как все иранцы, а также чиновники здравоохранения пытаются искоренить коронавирус в Иране, оппозиционные СМИ преследуют цель посеять страх, распространяя слухи в социальных сетях», — отметил Джаханпур.

По его словам, недавно в средствах массовой информации оппозиционные СМИ утверждали, что более 100 000 человек были убиты из-за коронавирусной инфекции в Иране.

Далее Джаханпур сообщил, что 16 711 человек из общего числа 50 468 инфицированных коронавирусом выжили, 3 160 человек умерли. По его словам, за последние 24 часа из-за смертельного вируса погибло 124 человека.