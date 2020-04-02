Тула, , 21:36 — REGNUM В Тульской области меры карантина будут разными для каждого муниципалитета в зависимости от эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Об этом 2 апреля заявил губернатор Алексей Дюмин в ходе совещания с членами регионального правительства по итогам обращения президента России Владимира Путина.

«У нас неоднородная картина заболеваемости по области. Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая. Поэтому и меры реагирования в разных муниципалитетах должны быть разными», — приводит его слова пресс-служба правительства Тульской области.

Следует отметить, что до последнего времени официально не сообщалось ни об одном подтверждённом случае заражения коронавирусом в Новомосковске. Всего на территории области подтверждено 17 случаев заболевания, трое пациентов излечились и были выписаны из больницы.

Алексей Дюмин поручил вице-губернаторам и заместителям главы регионального правительства проанализировать ситуацию и в течение трёх дней представить предложения по карантинным мерам «в разрезе отраслевой и муниципальной специфики», информирует пресс-служба.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин в видеообращении к нации объявил о решении продлить режим нерабочих дней на месяц — до 30 апреля включительно. При этом региональным властям дано право самостоятельно решать, какие учреждения и организации должны приостановить деятельность, а какие могут её возобновить или продолжить, исходя из эпидемиологической и экономической ситуации на местах.

Тульская область на данный момент остаётся одним из последних регионов России, где ещё не введён вслед за Москвой режим самоизоляции для всех граждан.