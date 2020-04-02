Ярославль, , 21:35 — REGNUM Ярославский губернатор Дмитрий Миронов прокомментировал телеобращение Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора Ярославской области. Дмитрий Миронов объявил о сохранении действующих в регионе ограничительных мер.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

«Мы с вами продолжим жить в условиях ограничительных мер, чтобы не допустить распространения коронавируса. В сегодняшнем телеобращении к нации Президент России объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца. Как подчеркнул Владимир Владимирович, каждый регион будет определять конкретные карантинные меры самостоятельно. Правительство области в ближайшие дни определится с перечнем мероприятий, которые будут осуществляться в регионе» — сказал Дмитрий Миронов.

Сейчас в Ярославской области запрещено покидать свои дома гражданам старше 65 лет, также приветствуется добровольная самоизоляция. В регионе закрыты торговые центры, точки общепита, кинотеатры, работают только аптеки и магазины, в которых осуществляется торговля продуктами и товарами первой необходимости.

«Я благодарен всем, кто в эти дни добросовестно соблюдает режим самоизоляции. Тем самым вы вносите вклад в борьбу с инфекцией, потому что именно ограничение контактов между людьми сегодня является самой эффективной мерой… Сейчас ситуация в регионе контролируемая, однако чтобы свести к минимуму возможные риски, я прошу всех продолжать соблюдение ограничительных мер, не выходить из дома без крайней необходимости, максимально исключить все личные контакты», — подчеркнул Дмитрий Миронов в своем обращении к жителям региона.

Отдельно губернатор коснулся ситуации с распространением коронавируса и борьбой с COVID-19.

Палата Ярославской инфекционной больницы Департамент здравоохранения ЯО

«Благодарен нашим врачам, которые находятся буквально на передовой. Система здравоохранения области приведена в повышенную готовность, создан запас медикаментов и расходных материалов, средств дезинфекции и защиты… Заверяю вас: мы со своей стороны сделаем всё необходимое, чтобы не допустить вспышек эпидемии. Но только вместе, проявляя дисциплинированность и ответственность, мы сможем победить болезнь» — сказал Дмитрий Миронов.

Согласно указу президента РФ, субъекты федерации до конца этой недели должны определить конкретный набор профилактических мер по борьбе с инфекцией, оптимальных именно для их территорий.

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