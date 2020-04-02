Берлин, , 21:29 — REGNUM Количество летальных исходов заражения коронавирусом в Германии достигло 1001, передаёт 2 апреля N-tv.

Так, только за последние сутки в стране от заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, скончались 142 человека. За этот же период подтвердились свыше шести с половиной тысяч новых случаев инфицирования.

Число заболевших, согласно официальным данным, составляет теперь 79 450.

Напомним, в Германии больше всего заражений коронавирусом выявлено в Баварии, а также в Северном Рейне-Вестфалии и в Баден-Вюртемберге.

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