Анкара, , 22:01 — REGNUM Более 18 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией было подтверждено в Турции. Об этом 2 апреля сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём Twitter.

По данным министра, за сегодняшний день было сделано 18 757 тестов на коронавирус, из них подтверждено 2456 новых случаев заражения инфекцией. За сутки скончались 79 пациентов, заболевших COVID-19, всего умерших на сегодняшний день 356.

От COVID-19 вылечились 415 пациентов. Коджа отметил также, что 82% погибших за последние сутки от последствий заражения коронавирусом пациентов были старше 60 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 277 случаях летального исхода от последствий заболевания COVID-19 в Турции.

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