Санкт-Петербург, , 21:14 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обратился к частным клиникам с просьбой предоставить на безвозмездное пользование аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое оборудование, необходимое Клинической инфекционной больнице имени Боткина и другим подведомственным учреждениям в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Больница им. Боткина Дарья Драй © ИА REGNUM

К такому решению городские чиновники пришли после того как столкнулись с перебоями в производстве аппаратов ИВЛ в странах Европы и Америки, а также отсутствием поставок запчастей из Китая.

«С целью обеспечения возможности оказания специализированной медицинской помощи всем нуждающимся комитет обратился к федеральным учреждениям здравоохранения и Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга с просьбой передать в безвозмездную аренду аппараты ИВЛ, кардиомониторы и аспираторы, высвободившиеся из-за остановки плановых операций», — уточняют в комздраве Петербурга.

Часть высвободившихся аппаратов передали в больницу им. C.П. Боткина другие подведомственные учреждения комитета по здравоохранению.

Кроме того, с участием этих учреждений сформированы команды врачей и среднего медицинского персонала, которые будут работать в стационарах, испытывающих недостаток специалистов.