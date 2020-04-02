Москва, , 21:08 — REGNUM В Москве в результате заражения новым коронавирусом скончался 39-летний мужчина. Об этом сообщается вечером 2 апреля в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«Скончался 39-летний мужчина с подтверждённой двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент в течение трёх дней находился на искусственной вентиляции легких. Помимо коронавируса у него наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.