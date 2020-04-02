Санкт-Петербург, , 21:10 — REGNUM В Петербурге у беременной женщины обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Об этом 2 апреля сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Инфекция была выявлена у молодой женщины на 28-й неделе беременности. Она была переведена с пневмонией в Клиническую инфекционную больницу им C.П. Боткина из Родильного дома №16.

«Сейчас находится на искусственной вентиляции легких», — уточняют в ведомстве.

В связи с подтверждением случая COVID-19 на территории СПб ГБУЗ «Родильный дом №16» введены ограничительные мероприятия. Роддом приостанавливает прием новых пациентов. А контактный медицинский персонал изолируется прямо в отделениях.

«Выписка мам с детьми продолжает осуществляться, однако они обязаны соблюдать режим изоляции в домашних условиях. Медицинский персонал и все пациенты будут обследованы на наличие возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19», — уточняют в ведомстве.

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