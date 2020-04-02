Москва, , 20:59 — REGNUM Агрегатор такси «Ситимобил» начнет установку в автомобилях перегородок между водителями и пассажирами в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом 2 апреля сообщил PR-директор компании Георгий Лобушкин.

«Стоимость изготовления первых прототипов перегородок «Ситимобил» берёт на себя — первые машины с перегородкой появятся в городе уже завтра», — приводит его слова агентство «Москва».

Лобушкин сообщил, что компания в настоящее время ведёт переговоры с таксопарками-партнёрами об условиях оборудования других автомобилей, подключенных к «Ситимобил».

Он также не исключил, что подобная опция может быть сохранена в качестве постоянной услуги и будет доступна для пассажиров при заказе такси через приложение.