Красногорск, , 20:59 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронарвирусной инфекцией в Подмосковье. Документ опубликован сегодня, 2 апреля, на официальном сайте правительства Московской области.

Согласно этому документы, все меры, которые были введены для сдерживания коронаврусной инфекции, продлеваются до 1 мая.

Все граждане старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции получат вторую часть положенной им выплаты 14 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России Владимир Путин обратился к нации и заявил, что режим нерабочих дней с сохранением заработной платы продлевается до 30 апреля.